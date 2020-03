Hannover (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Marktverwerfungen bleiben auch nicht ohne Konsequenzen für die internationalen Covered Bond-Märkte, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Dies werde insbesondere offenkundig mit Blick auf Italien. So hätten sich die Spreads für OBGs zuletzt spürbar ausgeweitet. Gleichwohl seien die Anstiege im direkten Vergleich mit unbesicherten Bankanleihen und italienischen Staatsanleihen insgesamt eher moderat geblieben, was nach Auffassung der Analysten der NORD/LB in den Charakteristika des Dual Recourse-Produkts begründet sei und sich mit den jüngsten Einschätzungen von Ratingagenturen wie Moody's und S&P decke. Die Kreditqualität der zugrunde liegenden Deckungsstöcke hänge auch nach Einschätzung der Analysten der NORD/LB maßgeblich von der Verfassung des italienischen Immobilienmarktes ab. Hier könnte das Coronavirus durchaus den zumindest von S&P in Aussicht gestellten dezenten Preisanstieg gefährden. Dies werde sich auch daran entscheiden, wie lange die negativen konjunkturellen Auswirkungen erhalten bleiben würden und wie in diesem Zusammenhang die Ausweitung der Sperrzone auf die Wirtschaftsaktivität des Landes einwirke. Sollte sich die Krise verschärfen und andauern, aber in der Region Norditaliens konzentriert bleiben, könnten insbesondere die Konzentrationstendenzen in einigen Deckungsstöcken herausfordernd werden. ...

