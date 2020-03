Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Besonders Italien leidet unter der Corona-Ausbreitung, so die Analysten der Helaba.Dementsprechend seien BTPs deutlich unter Druck gekommen, wenngleich sich die Situation in den letzten zwei Tagen hier etwas beruhigt habe. So würden zehnjährige BTPs aktuell bei 1,24% rentieren. Heute versteigere das Schatzamt Irlands eine Anleihe. Die Regierung habe am Dienstag ein Maßnahmenpaket im Umfang von 3 Mrd. EUR beschlossen, um den wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 entgegenzuwirken. Der 10J-Spread habe sich zuletzt deutlich ausgeweitet und liege momentan bei 65 BP. (12.03.2020/alc/a/a) ...

