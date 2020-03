Munsbach (www.fondscheck.de) - In Anbetracht der aktuellen Marktgeschehnisse möchten die Experten von ETHENEA ein kurzes Update zu den Ethna-Funds geben.Die wirtschaftlichen Auswirkungen des COVID-19 seien mittlerweile deutlich spürbar. Dabei würden vor allem die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus eine zentrale Rolle spielen, beispielsweise Reiseverbote oder die Störung der Lieferketten in nahezu allen wirtschaftlichen Zweigen. Dies werde die globale Wirtschaft sehr wahrscheinlich in eine Rezession führen, auch die Kapitalmärkte hätten zuletzt entsprechend darauf reagiert. Deswegen sei im Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930) und Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y) das verhalten positive Bild von Anfang des Jahres nach unten angepasst worden: Im Vergleich zum "Risk-On"-Modus zu Beginn des Jahres seien die Experten von ETHENEA rechtzeitig zur Risikoreduzierung gewechselt, wie man es von einem aktiven Manager eines Multi-Asset-Funds in solchen Marktphasen erwarte. ...

