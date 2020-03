Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Corona-Virus hat nun auch die globalen Finanzmärkte infiziert, so die Experten von First Private Investment Management.Die Börsen hätten diese Woche einen schwarzen Montag, der Ölpreis seinen stärksten Tagesrückgang seit dem Golfkrieg 1991 erlebt. Zum Zeitpunkt des Virus-Ausbruchs sei die Weltkonjunktur nach einer Abkühlung im vergangenen Jahr eigentlich auf dem Weg der zyklischen Erholung gewesen: Die konjunkturellen Daten seien im Februar weitgehend robust gewesen. Der nationale Einkaufsmanager-Index in den USA, die Arbeitsmarktdaten und die Aktivität im Immobilienmarkt hätten sich positiv entwickelt. Der vom COVID-19-Virus ausgelöste freie Fall der chinesischen Frühindikatoren sei in der Umfrage des ifo-Instituts und für die Daten der Euro-Zone noch nicht ins Gewicht gefallen. Die März-Zahlen würden jedoch zeigen: All diese Daten seien nun Makulatur und das zarte Pflänzchen Konjunkturerholung, das in den vergangenen Monaten habe wachsen können, müsse ad acta gelegt werden. ...

