Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von BNP Paribas Easy über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS ETF QD H EUR (ISIN LU1859445063/ WKN A2N7XZ) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, in die Wertentwicklung von Immobilienunternehmen und börsennotierten Real Estate Investment Trusts (REITs) mit Sitz in Europa währungsgesichert zu investieren. Die Gewichtung im Index erfolge nach Marktkapitalisierung. ...

