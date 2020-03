(shareribs.com) Chicago 12.03.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel leichter und weiten die Verluste im elektronischen Handel aus. Die Stimmung verfinstert sich zunehmend. Mai-Mais verliert aktuell 3,5 Cents auf 3,71 USD/Scheffel. Die Unsicherheit am Markt setzte sich am Mittwoch weiter fort. Die Investoren sehen gegenwärtig keinen Grund für steigende Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...