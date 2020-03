Der Aktienkurs von Boeing crasht zur Wochenmitte hin - der Kurs des Flugzeugbauers verliert 18 Prozent an einem Tag. Damit setzt sich die Schwäche des Titels fort. Boeing leidet massiv unter der Krise in der Luftfahrtindustrie. Und die Charttechnik gibt keine Entwarnung Was Anleger wissen müssen, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt und wie...

