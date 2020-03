HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Post von 39,00 auf 36,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Chance/Risiko-Profil der Papiere sei nach dem jüngsten Rutsch sehr attraktiv, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch unter vorsichtigeren Annahmen im Zuge der Belastungen durch die Coronavirus-Krise ergebe sich immenses Aufwärtspotenzial. Gleichzeitig spreche die hohe Dividendenrendite für die Papiere./ag/mis



ISIN: DE0005552004

