Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die HELMA Eigenheimbau AG auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) wieder ein Umsatzwachstum erzielt, welches vorrangig auf den Ausbau des Geschäftsbereichs Baudienstleistungen zurückzuführen ist. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz 2019 gemäß vorläufiger Zahlen auf 263,24 Mio. Euro (GJ 2018: 253,28 Mio. Euro) gestiegen. Die bereinigte EBIT-Marge habe mit 8,9 Prozent nahezu auf dem Rekordniveau des Vorjahres (GJ 2018: 9,0 Prozent) gelegen und das bereinigte EBIT sei auf 23,49 Mio. Euro (GJ 2018: 22,89 Mio. Euro) vorangekommen. Das EBT habe 23,59 Mio. Euro (GJ 2018: 21,15 Mio. Euro) erreicht. Für das Geschäftsjahr 2020 stelle das HELMA-Management eine Steigerung beim Konzern-EBT um 10 Prozent auf rund 26,0 Mio. Euro in Aussicht und auch in den darauffolgenden Jahren solle der profitable Wachstumskurs fortgesetzt werden.

Laut GBC basiere die Umsetzung des kurz- bis langfristigen Geschäftswachstums in erster Linie auf den bereits getätigten Grundstückskäufen für das Bauträgersegment. Das in den kommenden 5 bis 7 Jahren zu realisierende Umsatzpotenzial der erworbenen Grundstücke belaufe sich auf insgesamt 1,58 Mrd. Euro. Damit seien nach Analystenschätzung jährliche Umsatzerlöse von 225 bis 316 Mio. Euro realisierbar. Zusammen mit umsatzbedingten Skaleneffekten solle das Unternehmen die eigene Prognose beim EBT von 26,0 Mio. Euro gut erreichen, so GBC. Demnach erwarte das Analystenteam ein EBT von 26,24 Mio. Euro in 2020 und von 29,60 Mio. Euro in 2021. Auf Basis des DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten in der Folge ein neues Kursziel von 68,00 Euro (zuvor: 65,00 Euro) und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".

