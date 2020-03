Jetzt hat es auch die flatex-Aktie erwischt. Obwohl der Anteilschein des gleichnamigen Discountbrokers - zumindest momentan - ein Gewinner der Börsenturbulenzen und der damit einhergehenden Volatilität an den Märkten ist, knickte die Notiz in den vergangenen fünf Handelstagen von 30 auf im Tief nur etwas mehr als 22 Euro ein. Das entspricht einem Verlust an […]

Den vollständigen Artikel lesen ...