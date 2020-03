An den Aktienmärkten hat sich eine gefährliche Großwetterlage eingestellt. Über sie fegt ein Sturm in Form einer knackigen Korrektur hinweg und die einstigen Highflyer aus dem Tech-Bereich befinden sich mittendrin. Schauen wir uns an dieser Stelle einmal drei Protagonisten etwas genauer an und beginnen mit der Apple-Aktie (WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC). Die Apple-Aktie befindet sich in einer überaus ambivalenten Situation. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...