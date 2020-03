Weil traditionelle Datenmanagementsysteme den modernen Anforderungen wie Echtzeitanalysen oder intelligenten Algorithmen nicht gewachsen waren, setzt Alpla auf die Crate IoT Platform for Discrete Manufacturing. Dabei handelt es sich um eine fully managed IIoT-Platform, die speziell für Smart Factories mit Hinblick auf Serienfertigung entworfen wurde. Kunststoffe sind in der Verpackungsindustrie das am meisten verwendete Material. Rund 900.000 Tonnen Kunststoff wurden den Statistiken zufolge im Jahr 2018 dazu umgeformt - Becher oder Dosen nicht einmal mitgerechnet. So vorteilhaft sich das Material ...

Den vollständigen Artikel lesen ...