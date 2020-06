Netanya, Israel (ots/PRNewswire) - Die drahtlose IO-Link-Brücke in Industriequalität nutzt vorhandene Sensoren und Aktuatoren, um eine zuverlässige, kostengünstige und skalierbare Datenerfassung in der Fertigung zu ermöglichenCoreTigo, ein Anbieter von industriellen und drahtlosen geschäftskritischen Konnektivitätslösungen, stellt ab sofort die neueste Version der TigoBridge zur Verfügung. Die TigoBridge ist eine wireless IO-Link-Komponente, die die Kommunikation von industriellen Sensoren, Aktuatoren und Geräten ermöglicht, ohne dass eine Kabelverbindung zu einem Master oder Gateway erforderlich ist.TigoBridge basiert auf dem IO-Link Wireless-Standard, der speziell für die Fabrikautomation entwickelt und für die Anforderungen harscher Industrieumgebungen zertifiziert wurde. Es lässt sich problemlos per Plug & Play mit IO-Link- und digitalen I/O -Geräten verbinden, um eine standardbasierte drahtlose Kommunikation herzustellen. Darüber hinaus kann TigoBridge mehrere Geräte drahtlos parallel verbinden, indem es mit mehreren Sensoren/Aktuatoren an handelsübliche industrielle I/O-Hubs angeschlossen wird.TigoBridge kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. bei der Nachrüstung von Maschinen, der Zustandsüberwachung und IIOT. Das folgende Video zeigt, wie Maschinen-Nachrüstlösungen zur Zustandsüberwachung einfach, kostengünstig und interoperabel gemacht werden können, indem die TigoBridge als Teil der wireless End-to-End-Lösung von CoreTigo verwendet wird. TigoBridge kann auch für steuerungsbasierte Anwendungen verwendet werden, beispielsweise zur drahtlosen Steuerung von Greifern oder Vakuumpumpen an beweglichen Geräten (z. B. Roboterarmen, Linearrobotern und Transportsystemen).TigoBridge umfasst ein IP67-Gehäuse in Industriequalität, Standard-M-12-Konnektoren für den einfachen Anschluss an jedes Gerät, eine speziell entwickelte interne Antenne für optimale Leistung und eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten. TigoBridge kann über das TigoEngine IO-Link Wireless Engineering Tool konfiguriert und eingerichtet werden. Mit der TigoInsights-Softwareplattform können verschiedene Anwendungen für die Datenvisualisierung, -analyse und -überwachung erstellt werden. Um mehr über die Produkte und Lösungen von CoreTigo zu erfahren, besuchen Sie bitte gerne die Website von CoreTigo und lesen Sie, wie SKF, der weltweit größte Lagerhersteller, davon profitiert - siehe Pressemitteilung von SKF im Herbst 2019.Über CoreTigoCoreTigo führt die Revolution der drahtlosen geschäftskritischen Kommunikation für den Industriemarkt an. Durch die Neuerfindung bestehender Netzwerk- und Konnektivitätskonzepte reduzieren CoreTigos Lösungen die Komplexität industrieller Automatisierungssysteme, ermöglichen den flexiblen Zugriff auf wertvollere Daten für Business Intelligence Anwendungen und Analytics, fördern adaptive Fertigungslösungen und steigern die betriebliche Effizienz. Die Technologie von CoreTigo basiert auf dem IO-Link Wireless-Standard und schafft eine vernetzte Industriewelt, die auf zuverlässigste, skalierbarste und kostengünstigste Weise nicht an Kabel gebunden ist. Video: https://mma.prnewswire.com/media/1176436/CoreTigo_TigoBridge.mp4Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1033881/CoreTigo_Logo.jpgPressekontakt:Gabi Daniely, Chief Strategy & Marketing Officer, +972-54-779-0466, gdaniely@coretigo.comOriginal-Content von: CoreTigo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133551/4613482