Liebe Leser, die Risk-Off-Modelle greifen im Aktienmarkt, es wird liquidiert wo es nur geht. Einzig das digitale Gold, der Bitcoin, steigt und steigt. Ach nein, das sollte so sein. So hatten uns das die Bitcoin Jünger versprochen. Jetzt aber knallt es so richtig weg. Minus 25% im bitcoin, mal eben von 7.000 auf 5.200 Dollar. ...

