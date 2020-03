FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat LEG von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 122 Euro belassen. LEG bleibe eine relativ sichere Wette am deutschen Wohnimmobilienmarkt, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht aber nun von einer 500 Millionen Euro schweren Kapitalerhöhung aus, die wohl nötig werde, um die Wachstumsambitionen zu erfüllen. Das nach wie vor vorhandene Kurspotenzial bei LEG sei nun geringer als bei den Konkurrenten Deutsche Wohnen und Vonovia, argumentierte er für die Abstufung./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 10:54 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2020 / 10:54 / CET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000LEG1110

LEG IMMOBILIEN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de