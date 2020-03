Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England senkte gestern den Leitzinssatz um ein halbes Prozent auf nunmehr 0,25%, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie folge den Beispielen der USA, Kanadas und Australiens, die bereits letzte Woche ihre Leitzinssätze gesenkt hätten. Außerdem werde ein spezieller Kapitalpuffer für Banken auf null reduziert, sowie ein erleichtertes Kreditprogramm für kleine und mittlere Unternehmen solle kommen. Mit den Maßnahmen steige auch der Druck auf die Europäische Zentralbank ebenfalls entsprechende Schritte auf der heutigen Zinssitzung zur Abfederung der Folgen der Corona-Krise zu setzen. Am Nachmittag habe Finanzminister Rishi Sunak Steuererleichterungen in Höhe von 30 Mrd. GBP und Infrastrukturinvestitionen in Höhe von 600 Mrd. GBP bis zum Jahr 2025 angekündigt. EUR/GBP habe entsprechend reagiert und sei kurzfristig bis 0,8840 gestiegen, um danach wieder auf 0,8780 zurückzufallen. Der Wechselkurs EUR/GBP werde zwischen 0,8710 und 0,8900 gesehen. (12.03.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...