Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Aktie der Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) hat sich relativ gut gehalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Kein Wunder: Die durch die Coronavirus-Epidemie ausgelösten Turbulenzen an den Finanzmärkten würden dem Unternehmen kräftig die Kassen füllen. Allein im Februar seien die Kassamarkt-Umsätze um 58 Prozent auf 183 Mrd. Euro in die Höhe geschossen. Im März dürfte es nicht schlechter laufen. Die meisten Analysten würden das DAX-Papier dennoch nicht zum Kauf empfehlen. Neun von 16 würden ein "hold" vergeben. Anleger seien daher womöglich nicht schlecht beraten, bestehende Long-Positionen gegen Seitwärtsprodukte auszutauschen, etwa eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VE8GNU9/ WKN VE8GNU) von Vontobel. Das Papier mit einjähriger Laufzeit, das noch bis zum 23. März gezeichnet werden könne, biete einen fixen Zins von 4,5 Prozent p.a. und werde mit einem Puffer von 15 Prozent ausgestattet. (Ausgabe 10/2020) (12.03.2020/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...