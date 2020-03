Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zur Bewältigung der Folgen der Coronavirus-Pandemie an das Verantwortungsbewusstsein der deutschen Bevölkerung appelliert. "Wir müssen unseren Alltag ändern, nicht allmählich, sondern jetzt", erklärte Steinmeier in einer Mitteilung nach einem Treffen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Solidarität sei "die Aufgabe der Stunde", erklärte er.

"Wir müssen verzichten auf Fußballspiele, große Konzerte oder Partys, auf alles, was nicht dringend erforderlich ist, um die Schwachen zu schützen", sagte er. "Wir müssen anderen, die die Öffentlichkeit meiden müssen, konkret helfen, zum Beispiel mit Einkäufen oder Behördengängen." Es gelte, Zeit zu gewinnen, damit die Krankenhäuser nicht überlastet würden und man Gegenmittel entwickle, forderte der Bundespräsident. "Wir werden die Ausbreitung nicht aufhalten können, aber wir können sie verlangsamen. Unsere Selbstbeschränkung heute wird morgen Leben retten."

Steinmeier erklärte, nach allem, was man heute wisse, stehe man noch am Anfang einer sehr ernstzunehmenden Entwicklung. "Die Zahl der Infizierten wird in den nächsten Wochen steigen", erklärte der Bundespräsident. "Die Dauer dieser Krise ist noch nicht absehbar." Für den Staat, die Wirtschaft und die Menschen sei dies eine ungewöhnliche Herausforderung, auf die die Politik "angemessen, besonnen, gezielt" reagiere. "Die Bundes- und Landespolitik sind handlungsfähig, und sie handeln."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2020 06:53 ET (10:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.