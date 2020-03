Wirecard bindet zukünftig alle Klarna-Zahlungsmethoden in die eigenen Lösungen ein. Davon profitieren Händler und Kunden - es ist aber auch ein erstaunlicher Schritt für zwei Unternehmen mit ähnlichen Zielsetzungen. Technologieanbieter Wirecard und Payment-Anbieter Klarna wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Wie die Unternehmen heute in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gaben, arbeitet man an einer neuen, erweiterten Bezahllösung. Alle drei Klarna-Shopping-Methoden, also Sofort bezahlen, Kauf auf Rechnung und Ratenkauf, werden in naher Zukunft über die Händler mit einer einzigen Integration über die ...

