Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die PREOS Real Estate AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) den Gewinn auf Basis vorläufiger Zahlen auf 64 Mio. Euro gesteigert und damit die Schätzung von SRC übertroffen. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel an, senkt das Rating aber ab.

Nach Analystenaussage habe der Gewinn auf vorläufiger Basis im Geschäftsjahr 2019 bei 64 Mio. Euro gelegen und die Erwartungen von SRC (rund 49 Mio. Euro) übertroffen Auch das EBIT sei mit 110 Mio. Euro leicht besser als erwartet ausgefallen. Mit einem Portfolioausbau von über 1 Mrd. Euro im Jahr 2019 habe das Unternehmen gezeigt, dass es in der Lage sei, die selbst gesetzten und ambitionierten Vorgaben zu erfüllen. Anfang Februar habe PREOS kommuniziert, dass der Kauf von weiteren 2 Mrd. Euro Portfoliovolumen geplant sei. Das vorläufige Zahlenwerk schaffe laut SRC Vertrauen und stimme insgesamt positiv. Zudem erwarte der Analyst mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts im Mai weitere Details zur Portfolioentwicklung und zur Prognose für 2020. In der Folge hebt er sein Kursziel aufgrund des Kursverlaufs der Aktie auf 11,80 Euro (zuvor: 10,40 Euro) an, reduziert das Rating aber auf "Hold" (zuvor: "Buy").

