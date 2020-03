Die mittlerweile von der WHO als Pandemie eingestufte Corona-Virus-Verbreitung wirkt sich auch auf die kommende Hauptversammlungs-Saison aus. Sowohl Palfinger (18. März) als auch Andritz (25. März) haben Maßnahmen zur Sicherheit der Aktionäre gesetzt. Um größere Menschenansammlungen im Vorfeld zu vermeiden, wird es den angekündigten ShuttleService vom Bahnhof Salzburg zum Veranstaltungsort Franz-Wolfram-Scherer-Straße 24 in Salzburg nicht geben, informiert Palfinger. Eine geplante Produktshow in den Veranstal tungsräumen wird nicht abgehalten und von einem Buffet im Anschluss an die Veranstaltung wird ebenfalls Abstand genommen. Den Aktionärinnen und Aktionären wird seitens Palfinger empfohlen, die Dienste des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ...

