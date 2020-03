So haben der Maschinenbauer Andritz und der Hebevorrichtungs-Spezialist Palfinger heute, Freitag, in der Amtsblatt der "Wiener Zeitung" Aktionäre dazu aufgerufen, nicht persönlich an den Hauptversammlungen teilzunehmen. Stattdessen solle das Stimmrecht über einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter des Interessensverband für Anleger (IVA) ausgeübt werden. "Sollte die Teilnehmerzahl von 100 Personen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...