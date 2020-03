Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Schwäbisch Hall (pta020/12.03.2020/12:19) - Die von der Hauptversammlung vom 4. Dezember 2019 beschlossene Kapitalerhöhung wurde zum Ausgabebetrag in Höhe von 9 Eur je Aktie durchgeführt.



Insgesamt wurden 366.045 Stück neue Aktien durch 43 Aktionäre mit einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von 3.294.405 Eur gezeichnet.



Ein Bezug von Aktien aus dieser Kapitalerhöhung war bestehenden Aktionären in Höhe ihres Depotbestandes am 4. Dezember 2020 im Umfang des festgelegten Bezugsverhältnisses von bis zu 5:2 möglich.



Ein Mehrbezug von nicht bezogenen Aktien war ausgeschlossen und hat daher nicht stattgefunden. Ihr Bezugsrecht haben rund 60% der Aktionäre und auch oftmals nur mit Teilbeträgen ausgeübt.



Das Grundkapital ist damit von bisher 1.962.000 Eur auf nunmehr 2.328.045 Eur erhöht.



Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister werden die neuen Aktien auf die Depots der übernehmenden Aktionäre ausgeliefert. Mit der Auslieferung rechnen wir ab Ende April 2020.



