CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Bundesparteitag am 25. April zur Wahl eines neuen Vorsitzenden wegen der Coronavirus-Krise abgesagt. "Für die CDU gilt immer: erst das Land, dann die Partei. Die Gesundheit der Menschen in unserem Land hat für uns Vorrang vor allem anderen", schrieb Kramp-Karrenbauer am Donnerstag an die CDU-Mitglieder.

