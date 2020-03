Aegis Software, ein globaler Anbieter von Manufacturing Execution Software (MES), gibt heute bekannt, dass er im Magic Quadrant von Gartner für Manufacturing Execution Systeme lobend erwähnt wurde1. Außerdem wird Aegis Software auch in den Berichten von Gartner im Oktober 2019 Aerospace and Defense Context: 'Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems'2, Dezember 2019 Electronics/Semiconductor Context: 'Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems'3 sowie Oktober 2019 Life Sciences Context: 'Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems'4 als namhafter Anbieter anerkannt.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir im Magic Quadrant für Manufacturing Execution Systeme lobend erwähnt und als namhafter Anbieter in drei Branchenberichten von Gartner anerkannt wurden. Für uns bedeutet diese Erwähnung eine Anerkennung unserer langen Erfolgsgeschichte, in der wir Spitzentechnologie für die Fertigung bereitstellen, unserer Fachkompetenz und unserer herausragenden Fähigkeit, unseren Kunden echte Lösungen und echten Mehrwert auf intelligente und kosteneffiziente Weise zu bieten," erläutert Jason Spera, CEO von Aegis Software.

FactoryLogix ist eine ganzheitliche und modulare Plattform, die Spitzentechnologie mit leicht konfigurierbaren Anwendungen zur Unterstützung und Umsetzung der Strategie von diskreten Herstellern hinsichtlich Industrie 4.0 bietet. Dabei verwaltet FactoryLogix den gesamten Lebenszyklus in der Fertigung: beginnend bei der Produkteinführung über die Materiallogistik, die Fertigungsausführung und das Qualitätsmanagement bis hin zu leistungsstarken Analysen und Echtzeit-Dashboards. Diese End-to-End Plattform basiert auf einer nativen IIoT (Industrial Internet of Things)-Technologie mit standardbasierter Maschinen- und Anlagenkonnektivität und einer Kontextualisierungsschicht und unterstützt Hersteller dabei, Produkteinführungen zu beschleunigen, Prozesse zu optimieren, Qualität und Rückverfolgbarkeit zu verbessern, Kosten zu senken und ein größeres Maß an Transparenz zu erreichen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

"Die Plattform FactoryLogix ist in ihrer Anpassungsfähigkeit derart herausragend, dass wir nur selten auf Fertigungsumgebungen stoßen, die unsere Lösungssuite nicht von vornherein bewältigen kann. Der einzigartige Grad an Konfigurierbarkeit und die robuste Bandbreite und Tiefe der Lagerkapazitäten von FactoryLogix bieten Herstellern eine wahre Industrie 4.0 Lösung modularer Anwendungen, die auf einer bewährten IIoT-Basis gründen. Diese einmalige und dennoch modulare Plattform ermöglicht unseren Kunden sofort einen echten Mehrwert", so Jason Spera, CEO von Aegis Software. "FactoryLogix wurde für die komplexesten Fertigungsszenarien entwickelt und elegant konzipiert, um eine einfache Bedienung für optimierte Fertigungsergebnisse und schnellere Wertschöpfung zu garantieren."

Die Lösungsbereiche von FactoryLogix beinhalten: Digitale Fertigungsentwicklung (Digital Manufacturing Engineering (DME); Ausführung von Fertigungsprozessen und papierlose Arbeitsanweisungen; Retouren, Reparaturen, Nacharbeit, Überholung (RMA/MRO); Schlanke Materialverwaltung; Adaptive Planung; Qualitätsmanagement-Lösung (QMS); Einhaltung gesetzlicher und kundenspezifischer Anforderungen; Fertigungsintelligenz, Aktives Regelwerk; Konnektivität (IIoT Geschäftssysteme).

1Gartner: "Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems," von Rick Franzosa, 29. Oktober 2019.

2Gartner "Aerospace and Defense Context: 'Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems'," von Rick Franzosa, 29. Oktober 2019.

3Gartner "Electronics/Semiconductor Context: 'Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems'," von Rick Franzosa, 16. Dezember 2019.

4Gartner "Life Sciences Context: 'Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems'," von Rick Franzosa, 29. Oktober 2019.

Über Aegis Software

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997, bietet Aegis Software eine umfassende und flexible End-to-End Manufacturing Execution System (MES) Plattform, die den Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bringt, die sie benötigen. Aegis verfügt über Büros und Mitarbeiter in Deutschland, Großbritannien und China und es bestehen Partnerschaften zu über 37 Maschinenherstellern. Aegis Software hat seit der Gründung bereits über 2.000 Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Medizin, Automobil, Militär sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie mit höchster Qualität bei der Umsetzung schneller und beständiger Innovationen geholfen und dabei gleichzeitig deren Betriebskosten gesenkt. Wenn Sie mehr über Aegis Software erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens https://www.aiscorp.com/ Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz für Ihre Fertigung.

Hinweis: FactoryLogix ist eine eingetragene Marke von Aegis Industrial Software. Alle anderen hierin enthaltenen Firmen- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

