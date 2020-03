Wacker Chemie AG: Aufsichtsrat verlängert den Vorstandsvertrag von Tobias Ohler bis 2025DGAP-News: Wacker Chemie AG / Schlagwort(e): Personalie Wacker Chemie AG: Aufsichtsrat verlängert den Vorstandsvertrag von Tobias Ohler bis 202512.03.2020 / 13:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 12. März 2020 - Der Aufsichtsrat der Wacker Chemie AG hat in seiner gestrigen Sitzung den Finanzvorstand Tobias Ohler (49) für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. Der aktuelle Vertrag von Ohler, der dem Vorstand von WACKER seit 2013 angehört, läuft noch bis zum 31. Dezember 2020.Dr. Tobias Ohler studierte Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsingenieurwesen in Frankreich, Deutschland und Australien und hat an der Universität Oldenburg im Bereich Volkswirtschaftslehre promoviert. Nach seinem Studium arbeitete er von 1997 bis 2004 als Berater bei McKinsey. In die Wacker Chemie AG trat Ohler im Jahr 2005 als Leiter des Konzerncontrollings ein. 2008 übernahm er die Leitung des Zentralbereichs Rohstoffeinkauf, 2010 wurde er in den Vorstand der Siltronic AG berufen. Mitglied des Vorstands der Wacker Chemie AG ist Tobias Ohler seit Januar 2013.Weitere Informationen erhalten Sie von: Wacker Chemie AG Presse und Information Christof Bachmair Tel. +49 89 6279-1830 christof.bachmair@wacker.com12.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München Deutschland Telefon: 0049-89-6279-1633 Fax: 0049-89-6279-2933 E-Mail: investor.relations@wacker.com Internet: www.wacker.com ISIN: DE000WCH8881 WKN: WCH888 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 995809Ende der Mitteilung DGAP News-Service995809 12.03.2020