FRANKFURT (Dow Jones)--Die EU-Bankenregulierungsbehörde Eba hat ein Statement zu Maßnahmen für den Umgang mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Erkrankung angekündigt, die vom Coronavirus ausgelöst wird. Das Statement soll um 13.50 Uhr auf der Website veröffentlicht werden.

Vertreter von Banken und Verbänden haben in jüngster Zeit Erleichterungen bei Eigenkapitalanforderungen und im Umgang mit notleidenden Krediten gefordert. Diese seien zur Aufrechterhaltung der Kreditvergabe an Unternehmen erleichtern würden, die wegen der Coronavirus-Epidemie in Schwierigkeiten geraten sind, hatte es geheißen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2020 08:24 ET (12:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.