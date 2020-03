FRANKFURT (Dow Jones)--Die Eurex wird künftig auch in Japan operieren. Die japanische Financial Services Agency (FSA) hat der Deutsche-Börse-Tochter eine Lizenz als "Foreign Financial Instruments Clearing Organization" erteilt. Das Clearinghaus bietet seine Dienstleistungen bereits in der EU und den USA an.

Japanische Finanzinstitute können für das Swap-Clearing nun direkt auf die Eurex zugreifen und damit ihr börsliches wie auch ihr außerbörsliches Euro-Zinskurvengeschäft auf einer Plattform bündeln.

Der Zugang zum japanischen Markt ist für Eurex Clearing ein nächster Schritt, um den bestehenden Liquiditätspool zu erweitern. Japanische Institute sind bereits sehr aktiv in europäischen Futures auf festverzinsliche Wertpapiere an der Terminbörse Eurex und haben auch einen beträchtlichen Anteil am Euro-Swap-Markt. Darüber hinaus ist der japanische Markt einer der weltweit größten Märkte für börsliche wie außerbörslich gehandelte Derivate.

Eurex Clearing hat einen tiefen Liquiditätspool für das Clearing von auf Euro lautenden Zinsderivaten entwickelt, hauptsächlich durch das Anfang 2018 gestartete Partnerschaftsprogramm. Mit einem ausstehenden Nominalwert von insgesamt über 18 Billionen Euro per Ende Februar hat Eurex Clearing einen Gesamtmarktanteil von rund 18 Prozent.

DJG/mpt/bam

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2020 08:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.