Rosenheim (Champions-Trader) Die Trendfarbe an den Aktienmärkten ist weiterhin tiefrot! Denn nach der kurzen Erholungsphase in der vergangenen Woche kam es am Montag zu einem richtigen Crash. Nachdem am Montag die Rohölpreise förmlich zusammenbrachen, setzte auch bei den Aktienindizes ein echter Sell-off ein. Für den Dow Jones bedeutet das: Seit Beginn der Korrektur am...

