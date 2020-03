Der Salar del Hombre Muerto, vier Kilometer über dem Meeresspiegel und 1.400 Kilometer Luftlinie von Buenos Aires in den Anden gelegen, ist berühmt für seine reine und reichhaltige Lithium-Sole. Galan Lithium Ltd. (ASX:GLN, WKN DE: A2N4CD) exploriert dort in zwei Zielgebieten: Candelas und Hombre-Muerto-West. Für Letztgenanntes gibt es jetzt bahnbrechende Neuigkeiten, die selbst die Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...