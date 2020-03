IAR Systems veröffentlicht in Zusammenarbeit mit seiner Schwesterfirma Secure Thingz die Version 1.40 des Security-Entwicklungstools C-Trust, das die Implementierung von Sicherheitsmerkmalen als Teil des Arbeitsablaufs in der Entwicklung erleichtern soll. Eine weitere Neuerung ist die Unterstützung der Arm-Trustzone für Arm-Cortex-M-Prozessoren von ST Microelectronics und NXP. Embedded-Anwendungen erfordern ein Plus an Sicherheit und die Hersteller sind auch bestrebt, die sich ständig ändernden gesetzlichen Anforderungen an IoT-Geräte zu erfüllen. Daraus ergibt sich eine wachsende Nachfrage sowohl ...

