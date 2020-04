Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das motorisierte Atemschutzsystem MAXAIR CAPR bietet Sicherheit und Komfort für Pflegekräfte im Einsatz für COVID-19-PatientenBio-Medical Devices Intl (BMDI)&a=Bio-Medical+Devices%C2%A0Intl+(BMDI)) hat den Produktionsausstoß von MAXAIR® CAPR® deutlich gesteigert, um mit der extremen Nachfrage nach seinen höchst beliebten PAPRs (Powered Air Purifying Respirators) im Rahmen der COVID-19 -Pandemie Schritt zu halten."Die derzeitigen und neuen Nutzer unserer MAXAIR Systeme zu unterstützen, ist unsere wichtigste Priorität", sagte Jake Herbert, COO und Rechtsberater. "Sämtliche Ressourcen des Unternehmens werden vollständig herangezogen, um in dieser schwierigen Zeit den Ausstoß zu steigern."Es ist bekannt, dass der Nachschub persönlicher Schutzausrüstungen aufgrund der plötzlichen Krise Engpässe verzeichnet. Zwar werden signifikante Fortschritte gemacht, diesen Bedarf zu decken, aber weitere Steigerungen sind erforderlich.BMDI ist ein entscheidender Lieferant von PAPRs und nutzt deswegen alle seine Ressourcen vollständig und mit dem einzigen Ziel, MAXAIR CAPR Systeme so schnell wie möglich für Menschen mit Bedarf bereitzustellen.Zu den Erfolgen beim Ausbau und den laufenden Plänen gehören:- Ausbau des Kundendienstes auf das Vierfache, um Anfragen zu bedienen.- Heraufsetzen der Aufträge für Rohmaterialien bei Anbietern auf das Maximum.- Hochfahren der Produktionseinrichtungen auf maximale Kapazität mit mehr Personal und Ausrüstung.- Sicherung weiterer Unterstützung zwecks zusätzlicher Expansion über die bestehenden Produktionskapazitäten hinaus. "Wir verwenden sämtliche Einnahmen, die nicht für zwingende Ausgaben genutzt werden müssen, um Einrichtungen und Ausrüstungen in Betrieb zu halten, für weiteren Ausbau und zusätzliche Mitarbeiter", setzte Jake Herbert hinzu. "Wir setzen alles ein. Wir haben große Hochachtung für unsere Kunden und die Pflegekräfte, die sich der Bekämpfung dieses humanitären Notstandes widmen und sind bezüglich unserer Kapazitäten, die gestiegene Nachfrage zu decken, zuversichtlich."BMDI möchte seinen Kunden seinen Dank ausdrücken und sendet allen Menschen, die sich den Folgen der Pandemie gegenübersehen, seine besten Wünsche.Gesundheitsversorger, die ansteckende Krankheiten behandeln und überlegene Lösungen für den Atemschutz benötigen, wenden sich bitte unter 800-443-3842 oder per E-Mail unter info@maxair-systems.com an uns.Informationen zu Bio-Medical Devices Intl.Bio-Medical Devices Intl Inc. ist ein anerkannter Marktführer bei der Bereitstellung von PAPRs (Powered Air Purifying Respirators) für verschiedene Umfelder wie Gesundheitsversorgung, pharmazeutische Produktion, biologische Forschungslabors und industrielle Märkte, die von der US-amerikanischen Bundesbehörde für arbeitsmedizinische Forschung NIOSH freigegeben wurden. BMDI bietet seit mehr als 15 Jahren kreative Lösungen, um dem Bedarf überall dort gerecht zu werden, wo der personenbezogene Schutz bei atemwegs- und kontaktbedingten Risiken höchstmögliche Qualität in Bezug auf Sicherheit und Komfort für den Benutzer erforderlich macht. MAXAIR CAPR® Systeme von BMDI sind fortschrittliche Atemschutzsysteme, die alle PAPR-Anforderungen der US-Arbeitsschutzbehörde OSHA (ohne Dichtsitzprüfung) erfüllen. MAXAIR-Systeme sind in vielen Bereichen des Gesundheitswesens und in Laboratorien im Einsatz, in denen Luftschadstoffe vorhanden sind. CAPR-Systeme zeichnen sich durch einzigartigen Komfort und Zweckmäßigkeit aus und sind so bei Pflegekräften zum Atmungsgerät der Wahl geworden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1156964/MAXAIR_CAPR_powered_air_purifying_respirator.jpgOriginal-Content von: MAXAIR Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141451/4576899