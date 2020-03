Berlin (ots) - Aus Sicht des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) ist das heute vom Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschlossene Maßnahmenpaket zur Sicherung der Unternehmensfinanzierung ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise.



BVR-Präsidentin Marija Kolak: "Die EZB erhöht die Liquidität zielgerichtet und unterstützt so die Kreditvergabe an Unternehmen. Das ist eine gute Nachricht, insbesondere für Unternehmen, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind." Von der befristeten Ausweitung des Anleihekaufprogramms gehe ebenfalls ein positiver Impuls auf die Märkte aus.



"Dass die EZB auf eine weitere Zinssenkung verzichtet hat, war eine weise Entscheidung", erklärt Kolak. Ein Zinsschritt hätte kaum zusätzliche Investitionen in Gang gesetzt, aber das Zinsumfeld für Privatanleger und die Kreditwirtschaft nochmals verschlechtert.



