EZB-Chefin Christine Lagarde schließt weitere Zinssenkungen in der Zukunft nicht aus. Wenn dies nötig sei, "werden wir das machen", sagte Lagarde am Donnerstag in Frankfurt. Die Europäische Zentralbank hat ihre Zinsen trotz Corona-Krise unverändert gelassen - anders als zuletzt ihre Pendants in den USA und Großbritannien.

