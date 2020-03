EASY SOFTWARE AG: Compliance-Prüfung von Geschäftsführungsmaßnahmen des Vorstandsvorsitzenden Dieter Weißhaar eingeleitetDGAP-Ad-hoc: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Personalie EASY SOFTWARE AG: Compliance-Prüfung von Geschäftsführungsmaßnahmen des Vorstandsvorsitzenden Dieter Weißhaar eingeleitet12.03.2020 / 16:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Aufsichtsrat der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE000A2YN991, WKN: A2YN99) hat eine Compliance-Prüfung von Geschäftsführungsmaßnahmen des Vorstandsmitglieds Dieter Weißhaar eingeleitet. Es liegt nun ein erster Zwischenbericht zur Compliance-Prüfung vor. Die rechtliche Bewertung der Ergebnisse ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Compliance-Prüfung wird mit dem Ziel der Aufklärung sowohl be- als auch entlastender Umstände durchgeführt.EASY SOFTWARE AG Der VorstandKontakt: Oliver Krautscheid12.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE000A2YN991 WKN: A2YN99 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 995957Ende der Mitteilung DGAP News-Service995957 12.03.2020 CET/CEST