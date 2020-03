Köln (ots) -- Deutlicher Anstieg der Nutzerzahlen- Über 350 Sportereignisse pro Wochenende Die sporttotal.tv gmbh, eine der größten Multi-Sport-Streaming-Plattformen Deutschlands und einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, verzeichnet in den letzten Wochen einen signifikanten Anstieg der User, die Begegnungen ihres Vereins live auf der sporttotal-Plattform verfolgen. sporttotal nutzt eine innovative Technologie, mit der Sport-Events vollautomatisiert über die sporttotal-Plattform übertragen werden. Die 180-Grad-Kamera arbeitet dabei mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz, wodurch weder Kamerapersonal noch Ü-Wagen vor Ort, Ton-Assistenten etc. benötigt werden. Über 350 Sportereignisse werden so jedes Wochenende auf sporttotal übertragen.Steigerung um bis zu 100 %Der Anstieg der Nutzerzahlen ist signifikant und spiegelt den aktuellen Trend "Streaming statt Stadion". Beispielsweise erzielte der Livestream der Partie der SWD powervolleys Düren gegen die Volleyball Bisons Bühl in der Volleyball Bundesliga eine 100%- Steigerung der Zugriffszahlen im Vergleich zu bisherigen Heimspielen der SWD powervolleys Düren auf der Plattform sporttotal. Die Analyse zeigt, dass sich dieser Trend auch sportartenübergreifend bestätigt. Die Multi-Sport-Streaming-Plattform überträgt neben Amateurfußball ab der 4. Liga auch Basketball, Volleyball, Hockey, Eishockey, American Football und weitere Sportarten.Auch wenn Zuschauer Begegnungen ihres Lieblingsverein nicht im Stadion verfolgen können, ermöglicht sporttotal es Sportfans somit live dabei zu sein. Mithilfe der innovativen Technologie können trotzdem emotionale, lokale Inhalte automatisiert produziert und den Zuschauern zugänglich gemacht werden: Der Sportfan bleibt nah am Geschehen seines Heimatvereins und kann seine Stars bequem von zuhause aus unterstützen.Über sporttotalDie sporttotal.tv gmbh ist eine einhundertprozentige Tochter der Kölner SPORTTOTAL AG und Anbieter einer der größten Multi-Sports-Streaming-Plattformen Deutschlands: sporttotal. Das Unternehmen stattet Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasse abwärts sowie Sportvereine der Sportarten Volleyball, Hockey, Basketball, Futsal, American Football und Eishockey mit einer speziellen Kameratechnologie aus, die es erlaubt, Spiele in hoher Qualität vollautomatisch zu übertragen. Mittlerweile hat sporttotal über 750 Kamerasysteme installiert und bereits über 17.000 Spiele gestreamt. sporttotal wird von namhaften Partnern unterstützt: Allianz Deutschland und Telekom Deutschland sind Gründungspartner, FUSSBALL.DE ist Kooperationspartner, BILD ist Medienpartner, FUMS ist Content-Partner und Hyundai ist offizieller Partner der Plattform.www.sporttotal.tv (http://www.sporttotal.tv)Pressekontakt:Maureen StumManager PR & Media Cooperationssporttotal.tv gmbhAm Coloneum 250829 KölnGermanyT: +49 221 78877 549E: maureen.stum@sporttotal.tvOriginal-Content von: sporttotal.tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127253/4545822