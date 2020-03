...in der Corona-Krise. Der Frankfurter Flughafen steckt in einer ähnlichen Situation wie Aéroports de Paris und der Flughafen Zürich. Alle Airlines gehören ebenfalls dazu. Der Einbruch der Geschäfte lässt sich nachvollziehen.



Das kostete Fraport bisher fast die Hälfte des Marktwerts. Wie lange? Das ist die Wette auf eine Sicht von 12 Monaten. So weit muss man vorausdenken.



Anschließend steht Fraport wieder da, wo der Kurs herkam. Die Fluggastzahlen werden ebenso einbrechen, wie sie sich anschließend erholen.



Man kann hier ein Duo knüpfen und hälftig in Lufthansa und Fraport investieren. Das funktioniert wie ein Doppeldecker. Mit fast gleichen Orientierungsdaten und ergo gleichen Potenzialen.



