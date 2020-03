London (www.anleihencheck.de) - Dennis Austinat, eToro-Deutschlandchef, kommentiert die heutige Entscheidung der EZB zur Corona-Krise:Die EZB habe, wie erwartet, in ihrer heutigen Sitzung entschieden, den Leitzins unverändert auf gleichem Niveau zu halten. Die von der EZB angekündigte Erweiterung der Anleihekäufe sei eine gute Maßnahme, der angeschlagenen Wirtschaft zu helfen. Es könne jedoch ein Spiel mit dem Feuer sein, die Kapitalanforderungen an die Banken zu senken, denn damit könnten sich die Volumen im Derivatehandel erhöhen und langfristig für mehr Unsicherheit in den Märkten sorgen. Für Deutschland müssten jetzt auch Signale von der Bundesregierung folgen, um die Wirtschaft vor einer Rezension zu schützen. (12.03.2020/alc/a/a) ...

