Im Zuge des Pilotprojekts eLISA-BW wird in den kommenden Monaten die Ladeinfrastruktur für den Elektrofuhrpark des Regierungspräsidiums Karlsruhe in der Parkgarage Waldhornstraße mit einem intelligenten Lademanagement ausgestattet. Angestrebt wird dabei die Übertragbarkeit des Systems. Die Projektbezeichnung eLISA-BW steht für "E-Ladeinfrastruktur intelligent steuern und anpassen in Baden-Württemberg". ...

