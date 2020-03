Der Aktienmarkt erlebt einen "Schwarzen Donnerstag", der womöglich schlechter enden könnte als der berühmte Schwarze Montag am 19. Oktober 1987, als der DAX um 9,39 Prozent einbrach. In Punkten gemessen müssen sich Börsianer auf den größten Einbruch im Laufe einer einzelnen Sitzung einstellen. Dabei liegt der bisherige Rekord gerade einmal vier Tage zurück. Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, keine Europäer mehr ins Land zu lassen, stehen die Märkte am Donnerstag unter noch stärkerem ...

