Die Erwartungen an Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, waren gewaltig. Angesichts der Coronapandemie hatte der Markt eine Zinssenkung, eine Ausweitung der Anleihenkäufe und am besten noch einen Blankoscheck für alle gefordert. Doch die ehemalige Chefin des IWF hat den Investoren diesen Gefallen nicht getan, sie hat es gar nicht versucht. Sie hat stattdessen die Regierungen in die Pflicht genommen, die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus zu lindern - mit entschlossenem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...