CONTINENTAL wurde in 24 Monaten gedrittelt. Der größte Autozulieferer schaffte es in zwei Jahren nicht, die bekannten Themen der Automobiltechnik erfolgreich umzusetzen. Ein Teil der Motorenfertigung sollte für 6 Mrd. € an die Börse gehen, nun wird er an die Aktionäre verschenkt. Im aktuellen CONTI-Kurs steckt dieser Spin-off als eine Art Dividende. Bereinigt darum, hat sich der CONTI-Kurs also fast geviertelt. Unsere negative Einschätzung seit über zwei Jahren ist damit bestätigt. Ist ein Umsatz von rd. 44 Mrd. € oder demnächst 38 Mrd. € (nach Spin-off) mit einem Wert von aktuell rd. 16 Mrd. € einigermaßen richtig eingeordnet? Wir halten das Management weiterhin in der Qualität für fragwürdig. Die sehr optimistischen Erläuterungen der CONTI-Bilanz machen jedoch den Eindruck, dass man in Hannover begriffen hat, wie man einen komplizierten Autozulieferer erfolgreich umbauen kann. Ob die Ausgliederung des Reifengeschäftes dazu gehört, ist noch offen, jedenfalls: Im aktuellen Marktwert stecken bei einem Umsatz in der genannten Größe Effizienzgewinne von über 4 bis 5 Mrd. € als Ergebnis für die Bewertung.



