Immer mehr Länder in Europa schränken das öffentliche Leben drastisch ein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Tschechien rief am Donnerstag den Notstand aus, die Slowakei schottet sich im Bus- und Zugverkehr ab, Rom macht seine Flughäfen weitgehend dicht. In vielen Ländern bleiben Schulen generell geschlossen. Auch für Deutschland...

Den vollständigen Artikel lesen ...