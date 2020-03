Zahl der Coronavirus-Infektionen in Österreich steigtWien - Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle steigt österreichweit weiter stark an. Bis zum Nachmittag war von mehr als 360 Fällen die Rede. In der Nacht auf Donnerstag musste in Wien mit dem Tod eines 69-Jährigen der erste Todesfall im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 in Österreich verzeichnet werden. Weiterhin gelten bisher vier Patienten als genesen. ...

