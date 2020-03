Von Matteo Castia

BARCELONA (Dow Jones)--Die italienische Bank Intesa Sanpaolo will trotz der landesweiten Sperrzone weiterhin für ihre Kunden zur Verfügung stehen. Wie das Finanzinstitut mitteilte, will es auf "außergewöhnliche Schichtmuster" zurückgreifen, um an den meisten Standorten einen kontinuierlichen Service trotz der Coronavirus-Pandemie anbieten zu können. Die Hauptfilialen, rund 26 Prozent der gesamten Standorte, würden ihre gewohnten Öffnungszeiten beibehalten und Vollzeit zur Verfügung stehen.

Die mittelgroßen Standorte sollen an drei Tagen in der Woche geöffnet haben, während die kleinsten geschlossen werden sollen mit Ausnahme von Regionen, in denen sonst keine Intesa-Filiale vorhanden ist.

March 12, 2020

