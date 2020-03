FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat angekündigt, trotz des von den USA verhängten Einreiseverbotes für Reisende aus Europa auch weiterhin in die USA zu fliegen. Zurzeit werde an der Erstellung eines entsprechenden Sonderflugplanes gearbeitet, der zeitnah verfügbar sein soll, teilte der Konzern mit.

Die Lufthansa Group wird Flüge von Frankfurt nach Chicago und Newark (New York), von Zürich nach Chicago und Newark (New York), von Wien nach Chicago und von Brüssel nach Washington auch über den 14. März hinaus im Flugplan beibehalten und damit zumindest einige Luftverkehrsverbindungen in die USA aus Europa heraus aufrechterhalten. Fluggäste könnten über die angeflogenen US-amerikanischen Drehkreuze weiterhin sämtliche Ziele innerhalb der USA mit einem Anschlussflug der Partnerairline United Airlines erreichen.

Darüber hinaus werden alle anderen US-Flüge auf Grund der Restriktionen der Regierung in Washington bis auf weiteres eingestellt, auch alle Abflüge ab München, Düsseldorf und Genf.

Planmäßig bieten die Airlines der Lufthansa Group im noch gültigen Winterflugplan, der bis zum 28. März gilt, 313 Verbindungen zu 21 Destinationen von Europa in die USA an.

In Kanada fliege die Lufthansa Group bis auf weiteres unverändert alle Ziele an. Die Auswirkungen auf das Lufthansa Group Flugprogramm aufgrund der kürzlich veränderten Einreisebestimmungen für Indien werden derzeit bewertet.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwochabend ein einmonatiges Einreiseverbot für Reisende aus Europa angekündigt. Konkret geht es um Nicht-US-Bürger, die sich in den vergangenen zwei Wochen im Schengenraum aufgehalten haben. Das Verbot tritt am Freitag um Mitternacht in Kraft.

March 12, 2020 12:44 ET (16:44 GMT)

