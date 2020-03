In einem Multi Asset Strategy-Kommentar schreiben die Experten von Raiffeisen Research: "Seit ihren Höchstständen in diesem Jahr haben DAX , Euro STOXX 50, Dows Jones und Co mehr als 20 % an Verlusten zu verbuchen - per Definition ein Bärenmarkt. Während die US-Indizes sich auf YTD-Basis zumindest im Vergleich zu europäischen Titeln noch wackerer schlagen und die Verluste immerhin weniger stark ausgeprägt sind, wurden am breiten europäischen Markt Gewinne der vergangenen 3 Jahre innerhalb weniger Handelstage zunichte gemacht. Noch vor Adaptierung unseres Basisszenarios haben wir mit Beginn der massiven Abverkäufe am 24.02.2020 die Aktiengewichtung in unserer Multi Asset Strategy neutralisiert. Unter der Begründung, dass zwar der Gipfel der negativen Nachrichten zur Epidemie, ...

