pferdewetten.de AG: Finanzamtsentscheidung pro pferdewetten.de AG: Verlustvorträge bleiben erhaltenDGAP-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung pferdewetten.de AG: Finanzamtsentscheidung pro pferdewetten.de AG: Verlustvorträge bleiben erhalten12.03.2020 / 18:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Finanzamtsentscheidung pro pferdewetten.de AG: Verlustvorträge bleiben erhaltenDie pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777), Düsseldorf, wird nach einem erfolgreichen Einspruch beim Finanzamt die Verlustvorträge in Höhe von 5,4 Mio. Euro, die nach der Übernahme der Aktienmehrheit durch die mybet AG (ehem. Fluxx AG) im Jahr 2008 zunächst verloren gegangen waren, nun doch steuerlich nutzen können.Dem Einspruch der pferdewetten.de AG wurde stattgegeben. Das führt zu einer entsprechenden Steuerentlastung für Gewinne in Höhe von 5,4 Mio. Euro. Bei einem Steuersatz von ca. 31 % ergibt sich für die kommenden Jahre ein positiver Cash-Effekt in Höhe von ca. 0,39 Euro je Aktie.Für das Geschäftsjahr 2019 bedeutet dieser Bescheid in Verbindung mit der positiven Prognose des Vorstands - vorbehaltlich der noch nicht abgeschlossenen Jahresabschlussprüfung - einen einmaligen positiven Effekt bei der Verbuchung der latenten Steuern auf Verlustvorträge zwischen 1,2 Mio. Euro und 1,7 Mio. Euro. Entsprechend wird sich der Konzernjahresüberschuss erhöhen. Je Aktie bedeutet das einen Anstieg zwischen 0,28 Euro bis 0,39 Euro in 2019.Düsseldorf, den 12.03.2020Pierre Hofer Vorstandpferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 Telefax: +49 (0) 211 781 782 19 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag12.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A2YN777, DE000A1K05B4 WKN: A2YN77, A1K05B Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 996083Ende der Mitteilung DGAP News-Service996083 12.03.2020 CET/CEST