(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.03.2020 - Biotech-Aktien sacken am Donnerstag in der Breite ab. Die Lage am Aktienmarkt bleibt sehr schwierig, die Investoren verkaufen gegenwärtig nahezu alles. MorphoSys und MagForce verlieren mehr als zehn Prozent. Der DAX verliert kurz vor Handelsschluss 11,9 Prozent auf 9.192 Punkte, alle Werte des Index liegen im Minus, wobei Daimler 18 Prozent, Continental ...

