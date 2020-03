NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 165 auf 151 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett begründete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das niedrigere Kursziel für die Aktien des Rückversicherers mit zuletzt gehäuft aufgetretenen Naturkatastrophen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2020 / 11:06 / ET



ISIN: DE0008402215

